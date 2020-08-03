Конте сьогодні зустрінеться з керівництвом Інтера – міланці вже підготували два варіанти можливої заміни

Сьогодні (3 серпня) головний тренер команди зустрінеться з генеральним директором Беппе Мароттою, інформує Football Italia.

Почеттіно зізнався, чому відмовився очолити Реал

Конте після перемоги над Аталантою (2:0) дозволив собі різку критику керівництва клубу, що додало масла у вогонь непростих стосунків. Інтер хотів би зберегти нинішнього тренера, але також готує варіанти для заміни, додає InterNews. Основним кандидатом вважається Массімілано Аллегрі, тепер з'явився і план Б – це Маурісіо Почеттіно. Обидва тренери довго сидять без роботи і могли б зацікавитися пропозицією "нерадзуррі".

Нагадаємо, Конте очолив Інтер лише минулого літа. Під його керівництвом команда виборола "срібло" Серії А, а також продовжує боротьбу у Лізі Європи.

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