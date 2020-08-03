toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО ІГОР СУРКІС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Конте сьогодні зустрінеться з керівництвом Інтера – міланці вже підготували два варіанти можливої заміни

10:27 - Читать на русском
Конте сьогодні зустрінеться з керівництвом Інтера – міланці вже підготували два варіанти можливої заміни
Антоніо Конте / АР

Питання продовження співпраці Антоніо Конте та Інтера повинне бути вирішене найближчими днями.

Сьогодні (3 серпня) головний тренер команди зустрінеться з генеральним директором Беппе Мароттою, інформує Football Italia.

Почеттіно зізнався, чому відмовився очолити Реал

Конте після перемоги над Аталантою (2:0) дозволив собі різку критику керівництва клубу, що додало масла у вогонь непростих стосунків. Інтер хотів би зберегти нинішнього тренера, але також готує варіанти для заміни, додає InterNews. Основним кандидатом вважається Массімілано Аллегрі, тепер з'явився і план Б – це Маурісіо Почеттіно. Обидва тренери довго сидять без роботи і могли б зацікавитися пропозицією "нерадзуррі".

Нагадаємо, Конте очолив Інтер лише минулого літа. Під його керівництвом команда виборола "срібло" Серії А, а також продовжує боротьбу у Лізі Європи.

Елегантна Барса, футуристичний Лондон, пікселі Дортмунда та ювілей ПСЖ – як виглядатимуть гранди в новому сезоні

blog_ava
Капелло назвав італійця, який виграє "Золотий м'яч" – його тренує Фонсека
07:30
2043
Теги
Італія Інтер Інтер Антоніо Антоніо Конте Маурісіо Маурісіо Почеттіно Массіміліано Массіміліано Аллегрі Джузеппе Маротта
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
19
хв
Металіст 1925
19:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук