Конте рассказал, что происходило в раздевалке Интера в перерыве игры с Миланом – после этого "нерадзурри" забили 4 гола

Главный тренер Интера Антонио Конте рассказал, как он настраивал свою команду после провального первого тайма в миланском дерби.

"Вы думаете, я кричал на них в перерыве? Нет, мне вообще не нужно было много разговаривать в раздевалке. Я понимал, что вина за результат первого тайма лежит на мне. Не было смысла кричать – было важно дать конкретные указания игрокам.

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Мы были командой от начала и до конца. Ребята знали, что мы ошиблись в первой половине. В некоторых ситуациях высокий прессинг – плохая идея. Это был важный вечер. Он помог нам понять, что мы должны использовать сначала голову, затем сердце, а уже потом ноги", – сказал Конте в эфире DAZN.

Напомним, после первого тайма матча 23 тура Серии А против Милана "нерадзурри" проигрывали со счетом 0:2. После перерыва подопечные Конте забили 4 гола и одержали победу, которая позволила им догнать Ювентус по количеству очков и по дополнительным показателям возглавить турнирную таблицу лиги.

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