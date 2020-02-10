toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА ИНТЕР - МИЛАН

Конте рассказал, что происходило в раздевалке Интера в перерыве игры с Миланом – после этого "нерадзурри" забили 4 гола

06:30 11 Читати українською
Конте рассказал, что происходило в раздевалке Интера в перерыве игры с Миланом – после этого "нерадзурри" забили 4 гола
Антонио Конте / Eurosport

Главный тренер Интера Антонио Конте рассказал, как он настраивал свою команду после провального первого тайма в миланском дерби.

51’ Марсело Брозович
53’ Матиас Весино
70’ Стефан де Врей
90+3’ Ромелу Лукаку
 
Анте Ребич 40’
Златан Ибрагимович 45+1’
40’ Анте Ребич
45+1’ Златан Ибрагимович
51’ Марсело Брозович
53’ Матиас Весино
70’ Стефан де Врей
90+3’ Ромелу Лукаку

"Вы думаете, я кричал на них в перерыве? Нет, мне вообще не нужно было много разговаривать в раздевалке. Я понимал, что вина за результат первого тайма лежит на мне. Не было смысла кричать – было важно дать конкретные указания игрокам.

Интер – Милан – 4:2 – видео голов и обзор матча

Мы были командой от начала и до конца. Ребята знали, что мы ошиблись в первой половине. В некоторых ситуациях высокий прессинг – плохая идея. Это был важный вечер. Он помог нам понять, что мы должны использовать сначала голову, затем сердце, а уже потом ноги", – сказал Конте в эфире DAZN.

Напомним, после первого тайма матча 23 тура Серии А против Милана "нерадзурри" проигрывали со счетом 0:2. После перерыва подопечные Конте забили 4 гола и одержали победу, которая позволила им догнать Ювентус по количеству очков и по дополнительным показателям возглавить турнирную таблицу лиги.

Интер перестрелял Милан в дерби – Ибрагимович сделал гол+пас, но Лукаку и Ко перевернули матч

blog_ava
Неймар отбил девушку у всемирно известного музыканта – фото горячей красавицы
9 февраля
1606
Теги
Антонио Конте Антонио Конте Италия Интер - Милан Интер Интер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
15
час
:
17
мин
Реал Сосьедад
22:00
Мирандес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук