Конте розповів, що відбувалося в роздягальні Інтера у перерві гри з Міланом – в другому таймі "нерадзуррі" забили 4 голи

Головний тренер Інтера Антоніо Конте розповів, як він налаштовував свою команду після провального першого тайму в міланському дербі.

"Ви думаєте, я кричав на них у перерві? Ні, мені взагалі не потрібно було багато розмовляти в роздягальні. Я розумів, що провина за результат першого тайму лежить на мені. Не було сенсу кричати – було важливо дати конкретні вказівки гравцям.

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Ми були командою від початку і до кінця. Хлопці знали, що ми помилилися в першій половині. В деяких ситуаціях високий пресинг – погана ідея. Це був важливий вечір. Він допоміг нам зрозуміти, що ми повинні використовувати спочатку голову, потім серце, а вже потім ноги", – сказав Конте в ефірі DAZN.

Нагадаємо, після першого тайму матчу 23 туру Серії А проти Мілана "нерадзуррі" програвали з рахунком 0:2. Після перерви підопічні Конте забили 4 голи і здобули перемогу, яка дозволила їм наздогнати Ювентус за кількістю очок і за додатковими показниками очолити турнірну таблицю ліги.

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