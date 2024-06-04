– Снова ничья с Германией, но по градусу чувствуется, что это уже была совсем другая игра, чем год назад.

– Думаю, что у команд были разные задачи. Считаю, что эта игра очень полезна для обеих команд. Наши игроки еще на 100 процентов не готовы, поэтому во втором тайме было намного больше моментов создано у наших ворот. Но я уверен, что эта первая игра с таким крепким соперником очень поможет.

– Это не первая игра, когда играете в 3 центральных защитника. Насколько удалось это реализовать? Насколько команда сыграла уже в то, что вы хотели бы видеть при такой схеме?

– Это очень важный опыт, потому что мы не так часто используем эту схему. Но против таких команд, я считаю, это очень важно. И на будущее это очень важно для нас, когда мы будем играть против таких соперников. Мы должны быть готовы к разным схемам игры. Я доволен также, как мы играли с Италией – тоже в 3 центральных защитника. Думаю, что ребята сейчас понимают требования к этой схеме.

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– О Николае Шапаренко хотелось бы поговорить. Он впервые после долгой травмы сыграл со стартовых минут в сборной. Как прокомментируете его игру?

– Вообще я извинился перед Николаем, потому что в последних играх он уже готов был выйти на замену, но мы забивали голы и меняли свое решение. Поэтому сейчас он заслужил это место в основном составе. Считаю, он очень помог команде и также, как все, подготовился к Евро.

– Ярмоленко вам пожелал новых идей. Удалось ли эти все идеи футболистам воплотить в ваш день рождения?

– Я вообще благодарен футболистам, что они так поздравили меня. Но они действительно показывали дух Украины. Это очень важно. И я благодарен стадиону, который поддерживал и нас, и сборную Германии. Думаю, сегодня была очень хорошая атмосфера. Посмотрим на будущее. Это товарищеская встреча, но наша основная цель – подготовиться к Евро, – резюмировал Ребров в комментарии пресс-службе УАФ.

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