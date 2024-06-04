Арсенал решил не продлевать контракты 22 игроков. Футболисты покидают клуб 30 июня на правах свободных агентов, сообщает официальный сайт. По большей части, это представители молодежных коллективов.

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В списке оказались два игрока главной команды – Мохамед Элнени и Седрик Соареш. Египтянин и португалец давно в клубе, но на протяжении последних сезонов почти не играют.

Также из Арсенала уходит звезда женской команды Вивьен Мидема, которая забила 124 гола в 166 матчах за "канониров" и выиграла чемпионат Англии-2018/19.