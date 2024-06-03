Мбаппе начнет карьеру в Реале под 9 номером, сообщает Le Parisien. Источник добавляет, что француз планирует через год подхватить 10, когда Лука Модрич покинет клуб. Этот номер закреплен за Килианом в сборной Франции.

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Такую же судьбу имел Роналду, который стартовал за Реал под 9, пока Рауль держал седьмой номер. "Девятку" в Мадриде последним носил Бензема, а еще раньше – легенды Ди Стефано, Роналдо, Саморано и Морьентес.

Мбаппе выступал за ПСЖ с 7 на спине. В Реале этот статусный номер остается у Винисиуса, который превратился в главную звезду команды. Килиан из-за роли новичка должен мириться с уступками.

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