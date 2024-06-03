Челси наконец-то объявил имя тренера, который поведет Мудрика и компанию в сезоне 2024/25.

Лондонский клуб официально подтвердил назначение Энцо Марески главным тренером. Контракт рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на один. Новый рулевой приступит к работе 1 июля.

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Челси неплохо завершил прошлый сезон, финишировал на шестой строчке АПЛ и пробился хотя бы в Лигу конференций. Впрочем, руководство "синих" все же решило попрощаться с Маурисио Почеттино. Лондонцы хотели молодого тренера, который ставит доминантный атакующий футбол.

44-летний Мареска имел не слишком удачный опыт работы с Пармой, а затем помогал Гвардиоле в Манчестер Сити. За один сезон в Лестере итальянец успел выиграть Чемпионшип и вернуть клуб в элиту. По информации инсайдеров, Челси заплатил "лисам" 10 млн евро компенсации.

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