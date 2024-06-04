Порту выгодно уволил тренера, который разрывал Шахтер в Лиге чемпионов
Португальский специалист Сержиу Консейсау покидает клуб, сделав ставку не на того человека на президентских выборах.
Сержиу Консейсау покидает Порту, сообщает официальный сайт клуба. Специалист выиграл для "драконов" 11 трофеев в течение 7 лет во главе команды. В прошлом сезоне Порту дважды обыграл Шахтер в группе Лиги чемпионов с общим счетом 8:4.
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У Консейсау этим летом истекал контракт с Порту. В апреле, перед выборами в клубе, тренер подписал новое соглашение на 4 года с тогдашним президентом Пинту да Коштой. Однако выборы выиграл Андре Виллаш-Боаш, который не захотел работать с Сержиу.
Консейсау мог рассчитывать на компенсацию в случае увольнения, а также хотел выбить условие, по которому он получил бы 14 миллионов евро компенсации, когда Порту назначил бы на должность кого-то из его помощников.
Однако во время переговоров все сложилось в пользу Порту. Тренер уходит из клуба без дополнительных выплат и без своих условий. Кстати, Виллаш-Боаш планирует назначить новым тренером именно помощника Консейсау – Витора Бруну.