Португальский специалист Сержиу Консейсау покидает клуб, сделав ставку не на того человека на президентских выборах.

Сержиу Консейсау покидает Порту, сообщает официальный сайт клуба. Специалист выиграл для "драконов" 11 трофеев в течение 7 лет во главе команды. В прошлом сезоне Порту дважды обыграл Шахтер в группе Лиги чемпионов с общим счетом 8:4.

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У Консейсау этим летом истекал контракт с Порту. В апреле, перед выборами в клубе, тренер подписал новое соглашение на 4 года с тогдашним президентом Пинту да Коштой. Однако выборы выиграл Андре Виллаш-Боаш, который не захотел работать с Сержиу.

Консейсау мог рассчитывать на компенсацию в случае увольнения, а также хотел выбить условие, по которому он получил бы 14 миллионов евро компенсации, когда Порту назначил бы на должность кого-то из его помощников.

Однако во время переговоров все сложилось в пользу Порту. Тренер уходит из клуба без дополнительных выплат и без своих условий. Кстати, Виллаш-Боаш планирует назначить новым тренером именно помощника Консейсау – Витора Бруну.