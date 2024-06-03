"Это были три замечательных года, которые позволят мне уйти совсем другим, чем тем, кем я был, когда пришел. Я ухожу с огромным опытом, за который я благодарен клубу, игрокам, которых я тренировал, и всем болельщикам Фиорентины.

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Путешествие для меня, даже если трофей был не завоеван, было замечательным. Я ухожу, но отношения, которые мы создали, останутся навсегда. Я решил уйти, потому что когда ты достигаешь определенного уровня и не можешь идти дальше, а окружающие обстоятельства требуют от тебя большего, то, я думаю, пришло время перемен.

Мы должны перевернуть страницу и освободить место для новых идей и нового мышления – именно это я и сказал президенту", – сообщил Итальяно на пресс-конференции после заключительного матча с Аталантой.

Напомним, 46-летний специалист возглавил Фиорентину летом 2021 года. Под его руководством "фиалки" провели 162 матча, одержав 79 побед, потерпев 34 поражения и сыграв 49 раз вничью. Он дважды подряд выводил команду в финал Лиги конференций, однако дважды проигрывал свои дуэли: в сезоне 2022/23 Вест Хэму (1:2), а в сезоне 2023/24 Олимпиакосу (0:1).

По итогам чемпионата Фиорентина заняла в турнирной таблице Серии А восьмую строчку и снова будет выступать в третьем по силе еврокубке.

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