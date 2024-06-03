“Пихаленок отказал Шахтеру. Как мы уже сообщали, согласно условиям трансфера Александра в Днепр-1, днепровский клуб поставил Шахтер в известность относительно предложения, которое поступило от Динамо и устроило днепровский клуб.

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Шахтер повторил предложение киевлян, а 27-летний полузащитник озвучил свои условия руководству чемпионов Украины. Согласно нашим источникам, донецкий клуб принял условия личного контракта Пихаленка, стороны предварительно договорились, но сам футболист в последний момент изменил решение и отказался возвращаться в Шахтер.

Таким образом, у Александра остается два варианта – остаться в Днепре-1 или согласиться на переход в Динамо", – сообщило ТаТоТаке.

Добавим, что Пихаленок был одним из самых результативных центрхавов прошлого розыгрыша УПЛ – 5 голов и 5 ассистов в 25 матчах. Также в активе полузащитника есть 8 поединков за сборную Украины.

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