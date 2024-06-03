Бывший защитник Ювентуса и сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал решение завершить карьеру и планы после этого.

"Нахожусь в балансе с самим собой. Я имел двойной опыт за рубежом, теперь я наслаждаюсь своей семьей. В июле я начну тренерский курс в Коверчано.

Чемпион Европы объявил о завершении карьеры

Прощание с Ювентусом – это шрам, который все еще болит. Мне хотелось бы другого финала, но, возможно, он еще не наступил. Моя любовь остается нетронутой. Мечтаю выиграть Лигу чемпионов как тренер Ювентуса, поскольку мне не удалось сделать это как игроку", – поделился Бонуччи в комментарии La Gazzetta dello Sport.

В течение карьеры Бонуччи поиграл за Интер, Тревизо, Дженоа, Бари, Ювентус, Милан, Унион Берлин и Фенербахче. Коллекция трофеев именитого защитника впечатляет – 9 титулов чемпиона Италии, по 5 Кубков и Суперкубков Италии.

В составе национальной сборной Лео провел 121 матч и забил 8 голов. Бонуччи был ключевым игроком "Скуадры Адзурры" на победном Евро-2020. В частности, забил спасительный гол и реализовал послематчевый пенальти в финале против Англии.

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