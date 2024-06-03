Оба предыдущих спарринга команд завершились со счетом 3:3. Матч, как и онлайн-трансляция Германия – Украина на "Футбол 24", стартовал в 21:50. Мудрик уже на 4 минуте получил роскошный шанс. Цыганков отобрал и мгновенно бросил Михаила в прорыв. Вингер Челси несколько запорол момент удара, поэтому его заблокировали. Хотя мог и пасовать на практически свободного Яремчука. Цыганков на добивании дал над воротами. Германия в первые 10 минут ответила только дальним ударом защитника Штутгарта Мительштадта. И снова эта заготовка работает. Цыганков подбирает под своей штрафной после заблокированного выстрела Киммиха. Мудрик разгоняется с мячом после паса Виктора. На этот раз попытка кросса на Яремчука, но защитники перекрывают его.

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Матвиенко дважды подряд выносит головой. Перед тем Забарный, Зинченко, Конопля и Цыганков этим занимались. Стоим стеной из 5 защитников и двух центральных полузащитников. Убийственный момент с подачей Гроса. Сколько таких навесов универсал из Брайтона выполнил в прошлом сезоне АПЛ за команду Де Дзерби! Гюндоган совсем сам перед вратарем, пока Конопля дремлет. Везет, что Илкай пробил головой себе в колено – легкая добыча для Трубина. Вирц смещается с левого фланга немного в центр и крутит в дальний – выше.

Нойер в центре поля слушает наставления Нагельсмана, настолько нас прижимают в штрафную площадку. Как же круто разрезает оборонительную линию Забарный. Яремчук немного помешал Цыганкову, но атаку довели до дальнего удара Степаненко. Не слишком прицельно, однако неплохая вылазка, наконец-то мы немного отдыхаем с мячом. Зинченко, к слову, 5 левый защитник в защите, но при атаке оказался центральнее и даже справа – Матвиенко покрывает его зону в позиционном наступлении.

И вновь пропускаем удар из пределов штрафной. На этот раз Мусиала врывался справа и откатил Гросу. Забарный хромал с гримасой боли, но вроде обошлось. Зинченко рискованно спасал владения после неудачного ввода Трубина. Пошла быстрая контра, Степаненко выставил ногу перед Мусиалой. Андрих с неплохой позиции дал значительно выше, Потеряв перспективный стандарт. Шапаренко успокоился и выдал парочку умных передач на чужой половине. Николай подчищает и в собственной штрафной после эффектного финта Вирца, но Конопля лихорадочно выносит прямо на соперников.

Цыганков разрывает справа, будто против него Гранада снова. Яремчук подбирает снаряд и бьет под перекладину – Нойер по-волейбольному обеими руками парирует в воздух и сам же забирает. Германия совсем пассивно прессингует на своей половине, пока мы в очень размеренном темпе пасуемся. Цыганков крутит на дальнюю стойку, Зинченко зарабатывает угловой. Как же разыгрывают Вирц, Гюндоган и Мусиала на дуге перед штрафной – круглый проскочил совсем рядом со стойкой.

Фюрих и Ундав заменили в перерыве Вирца и Гюндогана. Интересными были цифры первой половины. С одной стороны Германия стреляла вдвое чаще (11:5), но с другой много выстрелов издали, соответственно только одно попадание Гюндогана с нескольких метров после навеса и ошибки Конопли, и то больше подарок для Трубина. А вот у нас Яремчук дважды неплохо побеспокоил Нойера. Мусиала очень легко пробросил мимо Матвиенко, Трубин сбрасывал чуть ли не на чужого, но Конопля вовремя включился и не дал пробить, а Шапаренко заработал на себе фол.

Забарный в норме, дискомфорт прошел. Забавно Шапаренко пытался поднять Мудрика, но Михаил несколько раздраженно отбросил руку и поднялся на ноги сам – судьи почти не свистят после падений нашего №10. Киммих идеально подал с правого фланга, Хаверц блестяще нашел позицию из-под Забарного. Банально не попал Кай, это уже везет дубль два. А вот и Ундав. Проходит прострел уже с левого края, Сваток и Шапаренко на пару бросаются в блок. Пасовал, к слову, другой резервист Фюрих.

Мудрик после классного заброса Матвиенко прорывается очень легко во вратарскую под углом, а потом будто забывает, что поле то завершается. Лишнее касание вингера Челси, поэтому абсолютно свободный Цыганков уже не встретится с мячом. Серьезно проседает зона Матвиенко. Максимилиан Байер в свой 21 год дебютирует и сразу дает больше остроты, чем за предыдущий игровой час. Сперва стреляет в перекладину, потом Трубин вытаскивает. Просто принимает и молниеносно пробивает. Очень крутой паренек.

Мудрика, Степаненко и Цыганкова заменили Зубков, Бражко и Ярмоленко на 65 минуте. Шапаренко великолепным пасом вскрывает зону слева. Зубков протащил и отдал, немцы немного потеряли мяч, но Ярмола не поверил, что стоит рвануть до конца на дальнюю штангу. Бражко растерялся под прессингом и не смог подчистить. Конопля не очень вежливо приобнял (пострадавший считает, толкал) Мюллера сзади. Судьи даже с VAR не зашли оснований для пенальти. Судаков и Довбик заменили Шапаренко и Яремчука на 73-й.

Фюрих мощно пробивает, снова Трубин. Матвиенко выпускает Байера – как не залетает удар головой с нескольких метров, загадка. В концовке встречи плывем понемногу. Киммиха очень легко находят в штрафной, но снаряд прокатился мимо дальнего угла. Судаков неплохо забросил на Довбика, но Зубков не смог вернуть на Артема. Нойер играет головой в центре поля, Ярмоленко в падении играет на нашего Пичичи. Довбик забивает, но из откровенного офсайда, к сожалению. Ярмола накручивает защитника и пробивает – Нойер расставляет ноги широко, но ближний прикрывает. Как же остро завершает Украина!

По ударам 26:7, но по попаданиям не столь безнадёжно – Трубин выдал 5 сейвов и спокойно завоевал титул Льва матча, Нойер спасал трижды. Команда Нагельсмана наиграла на более чем 2 ожидаемых гола. Украинский xG устаканился на отметке 0,53.

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