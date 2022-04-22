Антонио Конте уже успел провести предварительные переговоры с французским грандом, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Приоритетом ПСЖ остается Зинедин Зидан, однако он ждет приглашение от сборной Франции. Тогда парижане переключились на Конте, обладающего огромной харизмой и опытом побед в топ-чемпионатах (Серия А и АПЛ). Приглашение итальянца приветствовали бы многие игроки, особенно Джиджо Доннарумма. Чемпион Европы не может добыть железное место основного вратаря у Маурисио Почеттино, а вот приход земляка явно должен дать преимущество над Кейлором Навасом.

Добавим, что Конте только в ноябре прошлого года возглавил Тоттенхэм, подписав контракт до лета 2023 года. До этого же периода рассчитано соглашение ПСЖ с Почеттино.

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