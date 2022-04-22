Конте провів попередні перемовини з ПСЖ – один гравець дуже зрадіє призначенню італійця
ПСЖ продовжує перебирати зіркових кандидатів на заміну Маурісіо Почеттіно.
Антоніо Конте вже встиг провести попередні перемовини з французьким грандом, інформує Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
Макрон спонукав Мбаппе перейти до найпринциповішого візаві ПСЖ – спроба провалилась, але є ще одне прохання
Пріоритетом ПСЖ залишається Зінедін Зідан, однак він чекає запрошення від збірної Франції. Тоді парижани перемкнулися на Конте, який має величезну харизму і досвід перемог у топ-чемпіонатах (Серія А та АПЛ). Запрошення італійця вітали б багато гравців, а особливо Джіджо Доннарумма. Чемпіон Європи не може вибороти залізне місце основного воротаря у Маурісіо Почеттіно, натомість прихід земляка явно мав би дати перевагу над Кейлором Навасом.
Додамо, що Конте лише у листопаді минулого року очолив Тоттенхем, підписавши контракт до літа 2023-го. До цього ж періоду розрахована угода ПСЖ з Почеттіно.
Топ-10 безробітних тренерів – Зідан, чемпіони світу та український слід