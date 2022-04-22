Антоніо Конте вже встиг провести попередні перемовини з французьким грандом, інформує Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Пріоритетом ПСЖ залишається Зінедін Зідан, однак він чекає запрошення від збірної Франції. Тоді парижани перемкнулися на Конте, який має величезну харизму і досвід перемог у топ-чемпіонатах (Серія А та АПЛ). Запрошення італійця вітали б багато гравців, а особливо Джіджо Доннарумма. Чемпіон Європи не може вибороти залізне місце основного воротаря у Маурісіо Почеттіно, натомість прихід земляка явно мав би дати перевагу над Кейлором Навасом.

Додамо, що Конте лише у листопаді минулого року очолив Тоттенхем, підписавши контракт до літа 2023-го. До цього ж періоду розрахована угода ПСЖ з Почеттіно.

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