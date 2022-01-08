1. Зінедін Зідан (Франція, 49 років)

Останнє місце роботи – Реал Мадрид.

Без клубу з травня 2021-го.

Напевне, найбажаніший варіант на ринку тренерів. Після відходу з Реала триразового переможця ЛЧ у статусі наставника сватали на низку нових місць роботи (найчастіше Зізу пов'язували з ПСЖ). Однак француз вже півроку насолоджується відпочинком і не поспішає повертатися до роботи. Втім, влітку все може змінитися – і фаворитом на підписання Зідана знову вважають ПСЖ, якому може нав'язати конкуренцію Манчестер Юнайтед.

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2. Дженнаро Гаттузо (Італія, 43 роки)

Останнє місце роботи – Фіорентина.

Без клубу з червня 2021-го.

Колишній партнер Андрія Шевченка у Мілані теж давненько перебуває без роботи, хоча після свого відходу з Наполі мав очолити Фіорентину, підписавши контракт з "фіалками". Співпраця "Хороброго серця" з флорентійським клубом тривала лише 22 дні, після чого сторони несподівано розірвали угоду через різне бачення комплектації команди. Відтоді чемпіон світу-2006 так і не працевлаштувався в жодному клубі – найближчим до його призначення був Тоттенхем, але у підсумку "шпори" зупинилися на кандидатурі іншого італійця.

3. Френк Лемпард (Англія, 43 роки)

Останнє місце роботи – Челсі.

Без клубу з січня 2021-го.

Минув майже рік "застою" в тренерській кар'єрі легенди Челсі. Лондонці точно не шкодують про звільнення Френка, адже Томас Тухель привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів. Та й зараз саме "сині" є одним із небагатьох конкурентів Манчестер Сіті у боротьбі за титул. А от Лемпард відтоді так і не очолив жодну команду. Його неодноразово сватали в інші клуби – Норвіч, Ньюкасл і Крістал Пелас навіть робили конкретні пропизиції, але Френк і надалі безробітний.

4. Ернесто Вальверде (Іспанія, 57 років)

Останнє місце роботи – Барселона.

Без клубу з січня 2020-го.

Не виключено, що у Каталонії встигли пошкодувати про звільнення Вальверде, який покинув свою посаду два роки тому після поразки від Атлетіко в півфіналі Суперкубка Іспанії. Саме відхід Ернесто розпочав тренерське божевілля в Барселоні, яка за останні два роки встигла призначити і звільнити Кіке Сетьєна з Рональдом Куманом та повернути Хаві з Саудівської Аравії, витративши мільйони євро відступних на усі вказані компенсації.

Валенсія, Марсель, Тоттенхем, Атлетік Більбао Манчестер Юнайтед – і це лише частина клубів, які так чи інакше контактували з 57-річним іспанцем, відпустка якого явно затягнулася.

5. Ніко Ковач (Хорватія, 50 років)

Останнє місце роботи – Монако.

Без клубу з січня 2022-го.

Свіже поповнення у лавах безробітних тренерів. Хорват очолював Монако півтора року. Якщо в першому сезоні все йшло нормально – прогрес у грі команди, третє місце чемпіонату і фінал Кубка Франції, то впродовж останніх місяців все пішло шкереберть. Погіршення атмосфери в роздягальні та результатів у чемпіонаті призвели до звільнення Ковача, яким вже цікавляться у Туреччині.

6. Уле Гуннар Сульшер (Норвегія, 48 років)

Останнє місце роботи – Манчестер Юнайтед.

Без клубу з листопада 2021-го.

Норвежець зумів частково вичистити "Авгієві стайні" в Манчестер Юнайтед, але з серйознішими завданнями не впорався. Манкуніанці так і не стали претендентом на чемпіонський титул АПЛ, хоч і фінішували на другому місці в сезоні 2020/21. Однак далі пішов регрес – у поточному сезоні під загрозою опинилося навіть місце у Лізі чемпіонів. Як наслідок, Сульшер після серії невдач був звільнений, а до кінця сезону МЮ очолив Ральф Рангнік.

Інформації про можливі пропозиції для 48-річного норвежця поки немає.

7. Паулу Фонсека (Португалія, 48 років)

Останнє місце роботи – Рома.

Без клубу з травня 2021-го.

Ім'я колишнього головного тренера Шахтаря і Роми регулярно з'являється у ЗМІ. Фонсека вів невдалі перемовини з Тоттенхемом, був кандидатом на посаду Атланти, Атлетіко Мінейро і Монако, але з різних причин із цими клубами теж не склалося. Буквально вчора, 7 січня, португалець отримав варіант у Росії, але сам Паулу раніше зазначав, що хоче залишитися в Європі та мріє про кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі.

8. Андреа Пірло (Італія, 42 роки)

Останнє місце роботи – Ювентус.

Без клубу з травня 2021-го.

Єдиний сезон "Маестро" в Турині вийшов невдалим. Ювентус, хоч і виграв Кубок Італії, але з труднощами фінішував у топ-4, а з Ліги чемпіонів вилетів ще в першому раунді плей-офф. По завершенні кампанії 2020/21 керівництво "Старої синьйори" вирішило попрощатися з легендарним гравцем і молодим тренером.

Зараз Пірло, як і Андрій Шевченко, є одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної Польщі. Цікаво, що Андреа також розглядався як претендент на наставника Дженоа, але боси "грифонів" у листопаді віддали перевагу його українському тезці.

9. Рональд Куман (Нідерланди, 58 років)

Останнє місце роботи – Барселона.

Без клубу з жовтня 2021-го.

Екс-тренер "синьо-гранатових" лише нещодавно остаточно оформив припинення співпраці з каталонцями, узгодивши суму компенсації. Відступні в розмірі 10-ти млн євро дозволяють 58-річному наставнику зробити перерву в тренерській діяльності, адже за фінансовий добробут сім'ї можна наразі не хвилюватися.

Однак Куман вже отримував варіанти продовження кар'єри після відходу з Барселони. У послугах нідерландця був зацікавлений Рейнджерс, який у підсумку призначив іншого представника Країни тюльпанів – Джованні ван Бронкхорста.

10. Сем Еллардайс (Англія, 67 років)

Останнє місце роботи – Вест Бромвіч.

Без клубу з травня 2021-го.

"Біг Сем" взяв чергову паузу в тренерській кар'єрі після першого для себе вильоту з АПЛ. Не зумівши врятувати для Вест Бромвіча місце в еліті, Еллардайс покинув клуб і перебуває без роботи. Екс-наставник збірної Англії раніше вже брав тривалу паузу, але навряд чи він вирішить завершити тренерську роботу на настільки мінорній ноті. Прийде час, коли якийсь англійський клуб опиниться на межі вильоту з АПЛ і звернеться до послуг знаного майстра.

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