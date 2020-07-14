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Конте признался, при каких условиях готов покинуть Интер

11:50 - Читати українською
Конте признался, при каких условиях готов покинуть Интер
Антонио Конте / Фото Forza Italian Football

Главный тренер Интера Антонио Конте решил рассказать о своем будущем после матча против Торино (3:1).

49’ Эшли Янг
51’ Диего Годин
61’ Лаутаро Мартинес
 
Андреа Белотти 17’
17’ Андреа Белотти
49’ Эшли Янг
51’ Диего Годин
61’ Лаутаро Мартинес

"Меня позвали в Интер ради трехлетнего проекта, чтобы я вернул клуб туда, где он заслуживает быть. Это неизбежно, но нужно время. Я прибыл в Милан с большим энтузиазмом и верой.

Интер получил сенсационный топ-вариант замены Конте

Я начал трехлетний проект здесь, мой контракт рассчитан на три года, а потом, если захотят продлить соглашение...

Я доволен здесь, знаю, что впереди долгий путь, но мне бы не хотелось злоупотреблять гостеприимством. Если все довольны тем, что я делаю – думаю, это так, исходя из того, что мне говорят, – я не вижу причин, почему нам не стоит продолжать этот проект.

Если в клубе недовольны тем, что я делаю, я не буду колебаться перед тем, как уйти", – заявил Конте для Football Italia.

После 32-х туров Интер расположился на второй строчке, опережая Лацио лишь по дополнительным показателям, расстояние до Ювентуса составляет 8 очков.

Интер, несмотря на дикий ляп голкипера, одержал волевую победу над Торино и потеснил Аталанту из призовой тройки Серии А

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Теги
Италия Антонио Антонио Конте Интер - Торино Интер Интер
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