Конте зізнався, за яких умов готовий покинути Інтер

Головний тренер Інтера Антоніо Конте вирішив розповісти про своє майбутнє після матчу проти Торіно (3:1).

"Мене покликали в Інтер заради трирічного проекту, щоб я повернув клуб туди, де він заслуговує бути. Це неминуче, але потрібен час. Я прибув до Мілана з великим ентузіазмом і вірою.

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Я почав трирічний проект тут, мій контракт розрахований на три роки, а потім, якщо захочуть продовжити угоду...

Я задоволений тут, знаю, що попереду довгий шлях, але мені б не хотілося зловживати гостинністю. Якщо всі задоволені тим, що я роблю – думаю, це так, виходячи з того, що мені говорять, – я не бачу причин, чому нам не варто продовжувати цей проект.

Якщо в клубі незадоволені тим, що я роблю, я не буду вагатися перед тим, як піти", – заявив Конте для Football Italia.

Після 32-х турів Інтер розташувався на другій сходинці, випереджаючи Лаціо лише за додатковими показниками, відстань до Ювентуса становить 8 очок.

Інтер попри дикий ляп голкіпера здобув вольову перемогу над Торіно і потіснив Аталанту з призової трійки Серії А