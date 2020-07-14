toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО АНДРІЙ ЛУНІН

Конте зізнався, за яких умов готовий покинути Інтер

11:50 - Читать на русском
Конте зізнався, за яких умов готовий покинути Інтер
Антоніо Конте / Фото Forza Italian Football

Головний тренер Інтера Антоніо Конте вирішив розповісти про своє майбутнє після матчу проти Торіно (3:1).

49’ Ешлі Янґ
51’ Дієго Годін
61’ Лаутаро Мартінес
 
Андреа Белотті 17’
17’ Андреа Белотті
49’ Ешлі Янґ
51’ Дієго Годін
61’ Лаутаро Мартінес

"Мене покликали в Інтер заради трирічного проекту, щоб я повернув клуб туди, де він заслуговує бути. Це неминуче, але потрібен час. Я прибув до Мілана з великим ентузіазмом і вірою.

Інтер отримав сенсаційний топ-варіант заміни Конте

Я почав трирічний проект тут, мій контракт розрахований на три роки, а потім, якщо захочуть продовжити угоду...

Я задоволений тут, знаю, що попереду довгий шлях, але мені б не хотілося зловживати гостинністю. Якщо всі задоволені тим, що я роблю – думаю, це так, виходячи з того, що мені говорять, – я не бачу причин, чому нам не варто продовжувати цей проект.

Якщо в клубі незадоволені тим, що я роблю, я не буду вагатися перед тим, як піти", – заявив Конте для Football Italia.

Після 32-х турів Інтер розташувався на другій сходинці, випереджаючи Лаціо лише за додатковими показниками, відстань до Ювентуса становить 8 очок.

Інтер попри дикий ляп голкіпера здобув вольову перемогу над Торіно і потіснив Аталанту з призової трійки Серії А

blog_ava
Реал втримав перемогу над Гранадою: мадридці граються з вогнем, сильний півзахист "бланкос" і корисний Бензема
03:58
1804
Теги
Італія Антоніо Антоніо Конте Інтер - Торіно Інтер Інтер
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
52
хв
Металіст 1925
19:00
Авангард
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук