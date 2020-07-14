Интер, несмотря на дикий ляп голкипера, одержал волевую победу над Торино и потеснил Аталанту из призовой тройки Серии А

Интер на своем поле обыграл Торино в рамках 32-го тура Серии А. Читайте отчет о матче Интер – Торино на сайте "Футбол 24".

Накануне отчетного матча подопечные Антонио Конте находились в непростой ситуации. Команда растеряла уверенность и два тура подряд не побеждала, уступив Болонье (1:2) и сыграв вничью с Вероной (2:2). Фанаты "нерадзурри" даже нашли оригинальный способ мотивировать своих любимцев. Хотя баннер, который они разместили вблизи Сан-Сиро, мог наоборот добавить психологического давления.

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В свою очередь, Торино еще не решил задачу сохранения проспискы в Серии А, но 5-очковое преимущество над опасным 18-м местом позволяет чувствовать себя более менее спокойно. Так или иначе, но именно гости открыли счет. На 17-й минуте Ханданович допустил ужасную ошибку. После подачи с углового голкипер Интера выпустил мяч из рук прямо на ногу Белотти – форвард сборной Италии таких ошибок не прощает. Хозяева пытались восстановить равновесие, но на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "быков".

Похоже, Конте хорошо настроил своих футболистов, ведь те вышли на вторую половину еще более заведенным и уже через три минуты после начала второго тайма сравняли счет. Янг классным ударом с лета вогнал мяч в сетку.

После этого картина на поле не изменилась – Интер доминировал и до 61-й минуты забил еще дважды. Сначала Годин ударом головой с линии вратарской вывел свою команду вперед, а вскоре Лаутаро Мартинес решился на удар из-за пределов штрафной – мяч задел ногу игрока Торино и предательски перелетел над дезориентированным Сиригу.

Благодаря этой победе Интер набрал 68 очков и поднялся на второе место, обогнав Лацио по дополнительным показателям и на один пункт опередив Аталанту, которая опустилась на четвертую строчку. У Торино осталось 34 очка и 16-я позиция.

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