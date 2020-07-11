toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА НОРВИЧ - ВЕСТ ХЭМ

Интер получил сенсационный топ-вариант замены Конте

13:28 - Читати українською
Интер получил сенсационный топ-вариант замены Конте
Антонио Конте / Sky Sports

Главный тренер Интера Антонио Конте может покинуть клуб по окончании сезона.

Массимилиано Аллегри может заменить Антонио Конте на посту наставника Интера утверждает Sky Sports.

Конте поссорился с трансферным гуру Интера из-за симпатии к хавбеку Барселоны

Отмечается, что руководство "нерадзурри" недовольно результатами команды – миланцы занимают четвертое место в текущем чемпионате. Добавим, что контракт Аллегри с Ювентусом подошел к концу, что позволяет специалисту вернуться к работе.

Отметим, что Массимилиано возглавлял туринцев с 2014 по 2019 годы, выиграв чемпионство Италии 5 раз и дважды выводил "Старую синьору" в финал Лиги чемпионов.

Маліновський проти короля, битва за життя для Ярмоленка, Гаттузо прийме Мілан і дербі Лондона – топ-матчі вікенду

blog_ava
Маліновський проти короля, битва за життя для Ярмоленка, Гаттузо прийме Мілан і дербі Лондона – топ-матчі вікенду
09:00
4102
Теги
Италия Антонио Антонио Конте Массимилиано Массимилиано Аллегри Интер Интер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
23
мин
Колос
17:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук