Интер получил сенсационный топ-вариант замены Конте

Главный тренер Интера Антонио Конте может покинуть клуб по окончании сезона.

Массимилиано Аллегри может заменить Антонио Конте на посту наставника Интера утверждает Sky Sports.

Конте поссорился с трансферным гуру Интера из-за симпатии к хавбеку Барселоны

Отмечается, что руководство "нерадзурри" недовольно результатами команды – миланцы занимают четвертое место в текущем чемпионате. Добавим, что контракт Аллегри с Ювентусом подошел к концу, что позволяет специалисту вернуться к работе.

Отметим, что Массимилиано возглавлял туринцев с 2014 по 2019 годы, выиграв чемпионство Италии 5 раз и дважды выводил "Старую синьору" в финал Лиги чемпионов.

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