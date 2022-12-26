Наставник Тоттенхэма Антонио Конте сдержанно порадовался а своих подопечных после игры с Кристал Пелас (3:0).

"Важные три очка. Мы начали матч немного медленно, однако потом появились моменты – и мы забили два гола. После удаления соперника нам стало легче. Однако в моей карьере были случаи, когда я проигрывал матчи соперникам, которые были в меньшинстве. Моим игрокам удалось сохранить концентрацию.

Трансфер Реброва в Тоттенхэм признали худшим в истории "шпор"

Это была хорошая игра. Сейчас самое главное – восстановиться, потому что через два дня нас ожидает сложный матч с Саутгемптоном. Нам есть в чем прибавлять.

Без пропущенного мяча – это важно. То, что мы забили три гола – это положительный момент для нападающих. Сейчас позитива достаточно, но через два дня все может измениться", – цитирует Конте BBC.

Тоттенхэм, имея три матча в запасе, расположился на 5-й строчке АПЛ.

Вест Хэм с Ярмоленко не смог перестрелять Саутгемптон, Арсенал растоптал Норвич, Тоттенхэм переехал Кристал Пэлас