Наставник Тоттенхема Антоніо Конте стримано порадів за своїх підопічних після гри з Крістал Пелас (3:0).

"Важливі три очки. Ми розпочали матч трохи повільно, проте потім з'явилися моменти – і ми забили два голи. Після вилучення суперника нам стало легше. Однак у моїй кар'єрі були випадки, коли я програвав матчі суперникам, які були у меншості. Моїм гравцям вдалося зберегти концентрацію.

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Це була хороша гра. Зараз найголовніше – відновитися, бо через два дні на нас очікує складний матч із Саутгемптоном. Нам є у чому додавати.

Жодного пропущеного м'яча – це важливо. Те, що ми забили три голи, – це позитивний момент для нападників. Наразі позитиву достатньо, але за два дні все може змінитися", – цитує Конте BBC.

Тоттенхем, маючи три матчі у запасі, розташувався на 5-й сходинці АПЛ.

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