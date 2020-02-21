Конте очертил приоритеты Интера – откровенное признание наставника "нерадзурри" относительно Лиги Европы

Главный тренер Интера Антонио Конте после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с Лудогорцем четко расставил приоритеты своей команды.

"Наш путь в Лиге Европы связан с ротацией состава. Мы используем этот турнир, чтобы дать игровое время тем футболистам, которые реже выходят на поле. Не стоит забывать, что это соревнование может раздавить вас на ментальном и физическом уровне, если вы решите играть одним составом в четверг и воскресенье", – цитирует Конте Football Italia.

Конте рассказал, что происходило в раздевалке Интера в перерыве игры с Миланом – после этого "нерадзурри" забили 4 гола

Отметим, что в матче с Лудогорцем Конте оставил в запасе Эшли Янга, Антонио Кандреву и Сетфана де Врея, а Ромелу Лукаку и Николо Барелла вышли на замену во втором тайме.

Интер продолжает вести борьбу за победу в чемпионате Италии. После 24 туров "нерадзурри" отстают от лидера, Ювентуса, на 3 очка.

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