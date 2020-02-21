toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Конте окреслив пріоритети Інтера – відверте зізнання наставника "нерадзуррі" щодо Ліги Європи

06:30 12 Читать на русском
Конте окреслив пріоритети Інтера – відверте зізнання наставника "нерадзуррі" щодо Ліги Європи
Антоніо Конте / Eurosport

Головний тренер Інтера Антоніо Конте після першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи з Лудогорцем чітко розставив пріоритети своєї команди.

 
Крістіан Еріксен 71’
Ромелу Лукаку 90+4’
71’ Крістіан Еріксен
90+4’ Ромелу Лукаку

"Наш шлях в Лізі Європи пов'язаний з ротацією складу. Ми використовуємо цей турнір, щоб дати ігровий час тим футболістам, які рідше виходять на поле. Не варто забувати, що це змагання може розчавити вас на ментальному і фізичному рівні, якщо ви вирішите грати одним складом в четвер і неділю", – цитує Конте Football Italia.

Конте розповів, що відбувалося в роздягальні Інтера у перерві гри з Міланом – в другому таймі "нерадзуррі" забили 4 голи

Зазначимо, що в матчі з Лудогорцем Конте залишив у запасі Ешлі Янга, Антоніо Кандреву та Сетфана де Врея, а Ромелу Лукаку та Ніколо Барелла вийшли на заміну у другому таймі.

Інтер продовжує вести боротьбу за перемогу в чемпіонаті Італії. Після 24 турів "нерадзуррі" відстають від лідера, Ювентуса, на 3 очки.

Ліга Європи: Манчестер Юнайтед розписав нічию з Брюгге, Інтер переміг завдяки голу Еріксена, Аякс зазнав фіаско

blog_ava
Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу
20 лютого
8888
Теги
Ліга Європи Інтер Інтер Антоніо Конте Антоніо Конте Лудогорець - Інтер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів та огляд матчу
    Ліга Європи — 20 лют15892 Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів та огляд матчу
13
год
:
15
хв
Ніцца
20:00
Брест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук