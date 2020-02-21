Конте окреслив пріоритети Інтера – відверте зізнання наставника "нерадзуррі" щодо Ліги Європи

Головний тренер Інтера Антоніо Конте після першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи з Лудогорцем чітко розставив пріоритети своєї команди.

"Наш шлях в Лізі Європи пов'язаний з ротацією складу. Ми використовуємо цей турнір, щоб дати ігровий час тим футболістам, які рідше виходять на поле. Не варто забувати, що це змагання може розчавити вас на ментальному і фізичному рівні, якщо ви вирішите грати одним складом в четвер і неділю", – цитує Конте Football Italia.

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Зазначимо, що в матчі з Лудогорцем Конте залишив у запасі Ешлі Янга, Антоніо Кандреву та Сетфана де Врея, а Ромелу Лукаку та Ніколо Барелла вийшли на заміну у другому таймі.

Інтер продовжує вести боротьбу за перемогу в чемпіонаті Італії. Після 24 турів "нерадзуррі" відстають від лідера, Ювентуса, на 3 очки.

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