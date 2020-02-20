Лига Европы: Манчестер Юнайтед расписал ничью с Брюгге, Интер победил благодаря голу Эриксена, Аякс потерпел фиаско

Состоялись первые поединки 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы, 1/16 финала, первые матчи

Айнтрахт – Зальцбург – 4:1

Голы: Камада, 12, 43, 53, Костич, 56 – Хи Чхан, 84 (пен.)

Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Бонавентуре, 15 – Марсьяль, 36

Копенгаген – Селтик – 1:1

Голы: Н'Дойе, – Эдуард, 14

Лудогорец – Интер – 0:2

Голы: Эриксен, 71, Лукаку, 90+4 (пен.)

Спортинг – Истанбул Башакшехир – 3:0

Голы: Коатес, 3, Шпорар, 44, Вьетто, 51

Хетафе – Аякс – 2:0

Голы: Дейверсон, 38, Кенеди, 90+3

ЧФР Клуж – Севилья – 1:1

Голы: Джокович, 58 (пен.) – Эн-Несири, 82

Брюгге – Манчестер Юнайтед: вратарь бельгийцев ассистировал экс-нападающему Зари

Айнтрахт уничтожил Зальцбург, а героем матча стал японский форвард Даичи Камада, который отметился хет-триком.

Брюгге уже на 15-й минуте шокировал Манчестер Юнайтед голом от экс-нападающего Зари Бонавентуре, но еще до перерыва Марсьяль сумел выровнять положение и зафиксировать финальный результат. Защитник хозяев Эдуард Соболь не попал в заявку бельгийского клуба.

Обидчик Динамо в групповом этапе ЛЕ Копенгаген расписал результативную ничью с Селтиком. Украинский хавбек шотландского клуба Марьян Швед даже не попал в заявку гостей.

Интер обыграл Лудогорец благодаря дебютному голу Эриксена и реализованному пенальти от Лукаку в конце встречи.

Аякс был фаворитом в выездном поединке против Хетафе, но испанцы дали солидный бой гостям. Хозяева отгрузили амстердамцам два мяча и сильно усложнили для команды Тен Хага выход в следующий раунд турнира.

Севилья на выезде не смогла обыграть румынский ЧФР. Хозяева первыми открыли счет и даже были близки к победе, но именитые гости перед финальным свистком сравняли счет.

Лиссабонский Спортинг уже в первом матче против Башакшехира фактически снял вопрос о будущем участнике 1/8 финала, забив три мяча. Гости смогли лишь отквитать гол престижа.

Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ