Конте не вернется в Ювентус

Ныне безработный Антонио Конте не вернется на пост главного тренера туринского Ювентуса.

Итальянский специалист не входит в перечень кандидатов на должность наставника "Старой синьоры", сообщает Corriere della Sera.

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По информации издания, Конте находится на продвинутой стадии переговоров с миланским Интером. Поэтому боссы Юве даже не внесли его в шорт-лист претендентов.

49-летний тренер уже тренировал туринцев в 2011-2014 гг. и завоевал с ними 5 трофеев, в том числе 3 чемпионских титула. Однако, Конте вынужден был уйти из клуба из-за разногласий с председателем совета директоров Андреа Аньелли.

Накануне Ювентус официально объявил об уходе Аллегри с поста наставника после завершения сезона. Среди претендентов на вакантное место называют Маурисио Почеттино и Дидье Дешама.

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