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Ювентус ведет переговоры с Почеттино – аргентинец хочет получать бешеную зарплату

17 мая 21:55 331 Читати українською
Ювентус ведет переговоры с Почеттино – аргентинец хочет получать бешеную зарплату
Маурисио Почеттино / Reuters

Туринский Ювентус находится в поисках нового наставника команды на следующий сезон.

Итальянский клуб рассматривает кандидатуру наставника Тоттенхэма Маурисио Почеттино, ведь он не уверен в будущем его нынешней команды.

"Чтобы создать шедевр, нужны другие инструменты", – Почеттино не верит в перспективы Тоттенхэма

Стороны даже несколько раз контактировали в течение нескольких недель, Почеттино сообщил клубу, что хочет получать 20 миллионов евро за сезон, сообщает Corriere della Sera.

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Напомним, недавно стало официально известно, что нынешний наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри покинет туринский клуб по окончании сезона.

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Теги
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