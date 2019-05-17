Ювентус ведет переговоры с Почеттино – аргентинец хочет получать бешеную зарплату

Туринский Ювентус находится в поисках нового наставника команды на следующий сезон.

Итальянский клуб рассматривает кандидатуру наставника Тоттенхэма Маурисио Почеттино, ведь он не уверен в будущем его нынешней команды.

"Чтобы создать шедевр, нужны другие инструменты", – Почеттино не верит в перспективы Тоттенхэма

Стороны даже несколько раз контактировали в течение нескольких недель, Почеттино сообщил клубу, что хочет получать 20 миллионов евро за сезон, сообщает Corriere della Sera.

Бавария хочет пригласить Аллегри

Напомним, недавно стало официально известно, что нынешний наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри покинет туринский клуб по окончании сезона.