Конте не повернеться у Ювентус

Нині безробітний Антоніо Конте не повернеться на посаду головного тренера туринського Ювентуса.

Італійський фахівець не входить до переліку кандидатів на посаду керманича "Старої синьйори", повідомляє Corriere della Sera.

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За інформацією видання, Конте перебуває на просунутій стадії перемовин із міланським Інтером. Через це боси Юве навіть не внесли його до шорт-листа претендентів.

49-річний тренер уже тренував туринців у 2011-2014 рр. і здобув із ними 5 трофеїв, зокрема, 3 чемпіонських титули. Однак, Конте змушений був піти з клубу через розбіжності з головою ради директорів Андреа Аньєллі.

Напередодні Ювентус офіційно оголосив про відхід Аллегрі з посади керманича після завершення сезону. Серед претендентів на вакантне місце називають Маурісіо Почеттіно та Дідьє Дешама.

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