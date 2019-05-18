toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Конте не повернеться у Ювентус

18 травня 09:26 526 Читать на русском
Конте не повернеться у Ювентус
Антоніо Конте / Reuters

Нині безробітний Антоніо Конте не повернеться на посаду головного тренера туринського Ювентуса.

Італійський фахівець не входить до переліку кандидатів на посаду керманича "Старої синьйори", повідомляє Corriere della Sera.

Ювентус веде переговори з Почеттіно – аргентинець хоче отримувати шалену зарплату

За інформацією видання, Конте перебуває на просунутій стадії перемовин із міланським Інтером. Через це боси Юве навіть не внесли його до шорт-листа претендентів.

49-річний тренер уже тренував туринців у 2011-2014 рр. і здобув із ними 5 трофеїв, зокрема, 3 чемпіонських титули. Однак, Конте змушений був піти з клубу через розбіжності з головою ради директорів Андреа Аньєллі.

Напередодні Ювентус офіційно оголосив про відхід Аллегрі з посади керманича після завершення сезону. Серед претендентів на вакантне місце називають Маурісіо Почеттіно та Дідьє Дешама.

Рекорди в Італії та нездійсненна мрія про Лігу чемпіонів навіть з Роналду: чим запам'ятається Аллегрі в Ювентусі

blog_ava
Гравці Манчестер Сіті розбили Кубок АПЛ – пранк дня
14:38
3745
Теги
Італія Антоніо Конте Антоніо Конте Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
25
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук