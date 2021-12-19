"Я думаю, что выиграть одно очко против Ливерпуля – это хорошо. Мы говорим об одной из лучших команд в мире. Они создали что-то особенное за эти годы. Играть против Ливерпуля непросто. Вы должны быть готовы к страданиям. Мы создали много моментов, получилась увлекательная игра для болельщиков. Хорошее выступление, но если мы хотим улучшить наш менталитет, то должны разочаровываться одним очком в таких матчах.

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Я не смотрел моменты Робертсона или Кейна. Мои помощники говорят, что второй гол Ливерпуля был забит с рукой, но я ничего не видел. Завтра я спокойнее посмотрю игру. Хорошая игра от обеих команд. Они являются ориентиром для нас, чтобы упорно работать и стараться быть ближе к ним. Это будет непросто. Ливерпуль – одна из лучших команд в мире.

Конечно, нам понравилась игра, и атмосфера была фантастической. Нам стало легче играть после этих 2 недель. Мы сильно пострадали, потому что правительство решило закрыть нашу тренировочную базу. Мы хорошо поработали с игроками, они были спокойны. Сегодня у нас было хорошее выступление", – приводит слова Конте ВВС.

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