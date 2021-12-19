Подопечные Конте имели ощутимое преимущество, но удалось реализовать только один момент. Ндомбеле разрезным пасом нашел Кейна, и тот точно пробил в нижний угол. В ответ Жота претендовал на пенальти, однако арбитр проигнорировал падение форварда Ливерпуля. Гол от португальца никуда не делся. На 35-й минуте он головой четко замкнул подачу Робертсона.

Тоттенхэм – Ливерпуль: Клопп провально рискнул и отпустил Сити, Кейн украл сенсацию, Алиссон слишком поверил в себя

После перерыва Эндрю к ассисту добавил еще и гол, который получился скандальным. В течение голевой атаки Салах откровенно подыграл себе рукой, а еще раньше уже Алли падал в штрафной соперника – оба эпизода были трактованы в пользу Ливерпуля. Алиссон решил восстановить справедливость. Голкипер "красных" неуклюже пропустил мяч под собой, оставив Сону пустые ворота. Вскоре Робертсон захотел оформить футбольную версию хет-трика Горди Хоу. Шотландец агрессивно врезал по ногам Эмерсона, поэтому VAR посоветовал главному судье выгнать автора гола и результативной передачи.