"Я думаю, що виграти одне очко проти Ліверпуля – це добре. Ми говоримо про одну з найкращих команд у світі. Вони створили щось особливе за ці роки. Грати проти Ліверпуля непросто. Ви повинні бути готові до страждань. Ми створили багато моментів, вийшла захоплююча гра для вболівальників. Гарний виступ, але якщо ми хочемо покращити наш менталітет, то повинні розчаровуватися одним очком у таких матчах.

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Я не дивився моменти Робертсона чи Кейна. Мої помічники кажуть, що другий гол Ліверпуля був забитий з рукою, але я нічого не бачив. Завтра я спокійніше передивлюсь гру. Хороша гра від обох команд. Вони є орієнтиром для нас, щоб наполегливо працювати і намагатися бути ближчими до них. Це буде непросто. Ліверпуль – одна з найкращих команд у світі.

Звичайно, нам сподобалася гра, і атмосфера була фантастичною. Нам стало легше грати після цих 2 тижнів. Ми сильно постраждали, тому що уряд вирішив закрити нашу тренувальну базу. Ми добре попрацювали із гравцями, вони були спокійні. Сьогодні у нас був гарний виступ", – наводить слова Конте ВВС.

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