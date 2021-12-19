Тоттенхему відпочинок пішов на користь

Коронавірус повторно тероризує Англію, зокрема місцевий футбол. Половину матчів цього вікенду в АПЛ скасували. Тоттенхем навпаки повертається після карантинів – "шпори" не грали два тижні. Антоніо Конте мав час донести команді свої ідеї та відпрацювати певні зв'язки.

Пауза мала позитивний вплив на лондонців. Тоттенхем вийшов на гру свіжим і натхненним. Господарі організовано захищалися, а кожне перехоплення старалися перетворити в гостру контратаку. За стартові пів години "шпори" могли забивати щонайменше тричі.

Тоттенхем впевнено проходив пресинг Ліверпуля. Перший момент Кейн змарнував, але вже через хвилину виправився, коли голом завершив вертикальну атаку з передачами Вінкса та Ндомбеле. Другий гол Харрі в цьому чемпіонаті.

Ліверпуль грав з високою лінією оборони та залишав величезний простір позаду. Цим користувалися "шпори" – вони миттєво закидали на хід Сону та Кейну. Кореєць запоров два супершанси: не замкнув простріл Кейна та не використав вихід сам на сам. Сон реабілітувався, створивши нагоду для Аллі, але той теж дивом не переграв Аліссона.

Тоттенхем до 30 хвилини програвав за кількісними показниками (менше атак, менше ударів), але переважав за якісними (більше ударів з меж штрафного, 3:0 за явними гольовими моментами).

Ослаблений Ліверпуль під проводом Трента

Ліверпуль зазнав величезних кадрових втрат через коронавірус. Не міг зіграти ван Дейк, однак справжня катастрофа у півзахисті. Вилетіли Фабінью, Тьягу, Джонс і Хендерсон. Юрген Клопп ризикнув поставити в опорну зону 19-річного Тайлера Мортона, для якого це був перший старт у Прем'єр-лізі.

Не хочеться суворо оцінювати Мортона, але він об'єктивно провалився. Він програв всі єдиноборства, помилявся в передачах і у виборі позиції. Тоттенхем отримував багато вольностей у центрі поля і користувався простором між лініями.

З тріо хабеків Кейта-Мортон-Мілнер пресинг Ліверпуля працював гірше, ніж зазвичай. Комбінаційна гра також страждала, як не старався Мілнер відпрацьовувати за партнерів. Гості виїжджали на геніальності Александера-Арнольда та його взаємодії з Робертсоном.

Мерсисайдські фулбеки створили по шикарному моменту один для одного і ще по три для інших партнерів. Трент вів гру команди, підривав фланг і загострював своїми фантастичними передачами. Сповна виправдовує статус найкращого гравця місяця в АПЛ. Якби ж ще пробив Льоріса. А Робертсон перед перервою вирізав тонкий асист на Жоту – португалець забив головою з центра штрафного в оточенні 3 суперників.

У другому таймі Трент і Енді створили другий гол у ворота Тоттенхема. Після хаосу у володіннях Льоріса перший акуратно накинув у центр, а другий підставив голову.

Аліссон рятував, але занадто повірив у себе

По перерві Ліверпуль також володів перевагою, але пропускав не менш вбивчі контратаки. Щастя гостей, що нинішній Кейн навіть не нагадує Кейна дворічної давнини. Харрі змарнував ще два супершанси. І якщо перший (коли вони з Аллі вдвох вийшли на голкіпера) можна виправдати фантастичною грою Аліссона, то другий не можна виправдати нічим. Кейн після кутового головою з метра не влучив у ворота!

Аліссон провів крутий матч – чудово читав гру і не раз рятував Ліверпуль. Однак бразилець припустився помилки, яка допомогла Тоттенхему зрівняти рахунок. Мабуть, занадто повірив у себе. Голкіпер вийшов з воріт на перехоплення, але не встиг і дозволив Сону закотити в порожні ворота. Гольовий пас віддав Вінкс, який сьогодні вирізав до десяти прекрасних вертикальних передач.

Остання резонансна подія матчу – вилучення Робертсона, який хотів вибити м'яч, але всмалив по ногах супернику. Тут VAR втрутився, а коли гості просили вилучення Кейна (були підстави), суддя повтор не дивився. А ще були дві підозри на пенальті, які арбітр проігнорував. А ще рука Салаха перед другим голом Ліверпуля. Набридло говорити про суддівство в АПЛ. Воно жахливе і крапка.

Тоттенхем створив 6 явних гольових моментів (проти одного в Ліверпуля), переграв гостей за xG (3.4 – 1.3), але сенсації не трапилося. Нічия. Ліверпуль набрав 41 очко і відпустив Манчестер Сіті у відрив на вершині АПЛ (3 бали гандикапу). "Шпори" з 26 пунктами та трьома матчами в запасі – сьомі.