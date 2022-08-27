Аталанта хочет продать 29-летнего футболиста. Несмотря на слухи об интересе к Малиновскому ряда клубов, он до сих пор остается в Бергамо. В ближайшие дни это может измениться.

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Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте дал "зеленый свет" этому переходу, сообщает Daily Record со ссылкой на журналиста Райана Тейлора. Отмечается, что лондонский клуб готов предложить Аталанте около 18 миллионов евро компенсации.

Заметим, что контракт Руслана Малиновского с бергамасками действует до конца нынешнего сезона. В текущей кампании Серии А украинец сыграл в обоих матчах – забил гол и отдал результативную передачу.

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