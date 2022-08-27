Півзахисник збірної України Руслан Маліновський наблизився до переїзду в АПЛ.

Аталанта хоче продати 29-річного футболіста. Попри чутки щодо інтересу до Маліновського низки європейських клубів, він досі залишається у Бергамо. Найближчими днями це може змінитися.

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Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте дав "зелене світло" цьому переходу, повідомляє Daily Record з посиланням на журналіста Раяна Тейлора. Зазначається, що лондонський клуб готовий запропонувати Аталанті близько 18 мільйонів євро компенсації.

Зауважимо, що контракт Руслана Маліновського з бергамасками чинний до кінця нинішнього сезону. У поточній кампанії Серії А українець зіграв у обох матчах – забив гол та віддав результативну передачу.

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