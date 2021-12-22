Итальянец хочет подписать новых игроков на позиции форварда и вингбека, информирует The Athletic.

Конте возмущен исключением Тоттенхэма из еврокубков и угрожает апелляцией

Руководство Тоттенхэма не было готово к серьезным тратам в январе, поэтому сначала нужно продать кого-нибудь из своих футболистов. Главные кандидаты на выход – Мэт Догерти и Деле Алли. Эти игроки не слишком вписываются в планы Конте, поэтому рулевой "шпор" может принести их в жертву ради новичков.

Добавим, что сейчас Тоттенхэм находится на седьмой строчке АПЛ, однако за потерянными очками лондонцы идут в зоне Лиги чемпионов.

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