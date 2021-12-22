Конте готовий пожертвувати двома гравцями Тоттенхема заради зимових трансферів
Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте розраховує на підтримку клубу під час трансферного вікна.
Італієць хоче підписати нових гравців на позиції форварда і вінгбека, повідомляє The Athletic.
Конте обурений виключенням Тоттенхема з єврокубків і погрожує апеляцією
Керівництво Тоттенхема не було готове до серйозних витрат у січні, тому спочатку слід продати когось зі своїх футболістів. Головні кандидати на вихід – Мет Догерті і Деле Аллі. Ці гравці не надто вписуються у плани Конте, тому керманич "шпор" може принести їх в жертву заради новачків.
Додамо, що зараз Тоттенхем перебуває на сьомій сходинці АПЛ, проте за втраченими очками лондонці йдуть у зоні Ліги чемпіонів.
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