Італієць хоче підписати нових гравців на позиції форварда і вінгбека, повідомляє The Athletic.

Конте обурений виключенням Тоттенхема з єврокубків і погрожує апеляцією

Керівництво Тоттенхема не було готове до серйозних витрат у січні, тому спочатку слід продати когось зі своїх футболістів. Головні кандидати на вихід – Мет Догерті і Деле Аллі. Ці гравці не надто вписуються у плани Конте, тому керманич "шпор" може принести їх в жертву заради новачків.

Додамо, що зараз Тоттенхем перебуває на сьомій сходинці АПЛ, проте за втраченими очками лондонці йдуть у зоні Ліги чемпіонів.

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