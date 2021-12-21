Напомним, 21 декабря УЕФА официально засчитал Тоттенхэму техническое поражение в матче 6-го тура Лиги конференций против Ренна. Из-за вспышки коронавируса "шпоры" не вышли на игру 9 декабря, а решение УЕФА означает, что лондонский клуб не сыграет в плей-офф Лиги конференций.

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"Это удивительное и несправедливое решение, но Тоттенхэм имеет право на апелляцию. Уверен, что мы это обжалуем. Мы уверены, что заслуживаем места в плей-офф на поле, а не в кабинетах. Весь мир видел, что мы не сыграли в связи с конкретными причинами – массовыми случаями коронавируса. Это не проблема Тоттенхэма, нам запретили тренироваться и закрыли базу.

Решение УЕФА меня разочаровало. Я не могу с этим смириться, но есть еще один шаг. Возможно, кто-то не понимает масштаб проблемы. А, может быть, здесь есть чьи-то личные интересы", – цитирует Конте Sky Sports.

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