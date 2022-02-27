"Ніколи б не міг уявити, що найстрашніші думки стануть реальністю. Країна, у якій я народився і виріс, зробив перші кроки у футболі і створив сім'ю, країна, герб якої майорить на футболці національної збірної, – опинилася в жорстокій, несправедливій і підступній війні з Росією.

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Серце кров'ю обливається через те, що сьогоднішня війна розділила мене з моєю сім'єю, снаряди літають над головами моїх дітей та дружини. Я завжди прагнув українського майбутнього для них і планував це майбутнє саме в Україні. В Україні без Росії!

Закликаю весь цивілізований світ підтримати українську державу не словом, а ділом! НАТО, зупиніть цих нелюдей! З нами правда, з нами Бог і непереможний український дух. Пишаюся нашими незламними воїнами, які ціною свого життя боронять нашу Україну, хоробрими жінками, волонтерами, підрозділами територіальної оборони та всіма, хто українець в серці та на ділі. Разом до перемоги над російським окупантом! Слава Україні!" – написав Коноплянка в Instagram.

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