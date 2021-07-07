Вингер "горняков" Евгений Коноплянка наконец-то начал работу со своими партнерами по команде.

Шахтер продолжает подготовку к новому сезону на сборе в Австрии. Накануне в общую группу вернулись полузащитники команды Евгений Коноплянка и Фернандо, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Шахтер проведет дополнительный спарринг перед стартом УПЛ

Напомним, Коноплянка травмировался в конце марта в расположении сборной Украины. 31-летний игрок имел проблемы с мышцами, из-за которых не поехал на Евро-2020. О повреждении Фернандо ранее не сообщалось.

К слову, 9 июля "горняки" проведут последний спарринг на сборах в Австрии – соперником вице-чемпиона УПЛ станет Шальке, а 20-го – на НСК Олимпийский сойдутся в товарищеском матче с Оболонью.

Уже 25 июля Шахтер стартует в УПЛ – первый поединок подопечные Де Дзерби проведут против Ингульца.

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