Шахтер сделал еще насыщеннее свою подготовку к сезону 2021/22.

Команда Де Дзерби 20 июля на НСК Олимпийский встретится с Оболонью, информирует официальный сайт "пивоваров".

Шахтер – Динамо: озвучена причина переноса Суперкубка Украины

Австрийские сборы Шахтера продлятся до 10 июля, а на 25-е запланирован первый матч в рамках УПЛ против Ингульца. Поединок за Суперкубок с Динамо перенесли на сентябрь, поэтому "горняки" получили возможность внести коррективы в свой график подготовки.

Добавим, что подопечные Де Дзерби уже успели провести три спарринга – две победы и одно поражение.

Шахтер – Тюркгюджю: победа на последних минутах, возвращение сборников и первые проблески работы Де Дзерби