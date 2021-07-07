Вінгер "гірників" Євген Коноплянка нарешті розпочав роботу зі своїми партнерами по команді.

Шахтар продовжує підготовку до нового сезону на зборі в Австрії. Напередодні у загальну групу повернулися півзахисники команди Євген Коноплянка та Фернандо, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Шахтар проведе додатковий спаринг перед стартом УПЛ

Нагадаємо, Коноплянка травмувався наприкінці березня у розташуванні збірної України. 31-річний гравець мав проблеми з м'язами, через які не поїхав на Євро-2020. Про пошкодження Фернандо раніше не повідомлялось.

До слова, 9 липня "гірники" проведуть останній спаринг на зборах в Австрії – суперником віце-чемпіона УПЛ стане Шальке, а 20-го – на НСК Олімпійський зійдуться у товариському матчі з Оболонню.

Вже 25 липня Шахтар стартує в УПЛ – перший поєдинок підопічні Де Дзербі проведуть проти Інгульця.

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