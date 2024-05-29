Олимпиакос в рамках финального матча Лиги конференций УЕФА 2023/24 сыграет с Фиорентиной. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч Лиги конференций 2023/24 между Олимпиакосом и Фиорентиной начнется в 22:00 по киевскому времени. Игра пройдет на стадионе Айя-София в Афинах, телетрансляция доступна на MEGOGO. Главный арбитр – Артур Соареш Диаш.

Олимпиакос – Фиорентина: анонс финала Лиги конференций

Для Греции этот финал стал вторым в истории и первым с 1971 года, когда Панатинаикос уступил в борьбе за Кубок европейских чемпионов. Фиорентина же ничего не выигрывала с 2001-uj, а взять евротрофей "фиалкам" не удавалось с 1961-го. Кстати, представители Серии А могут взять второй международный турнир в 2024 году – неделю назад Аталанта триумфовала в Лиге Европы.

Хосе Луис Мендилибар – коуч Олимпиакоса – имеет в своем активе победу в ЛЕ, причем он добился ее в предыдущем сезоне, тренируя Севилью. подопечные Винченцо Итальяно, в свою очередь, год назад уже могли выиграть Лигу конференций, однако в финале флорентийцы "сгорели" Вест Хэму.

Стартовые составы

Олимпиакос:

Фиорентина:

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