Накануне часть игроков сборной Украины в Киеве провела встречу с болельщиками. А уже сегодня, 29 мая, "сине-желтые" отправились в польский Перемышль, сообщает пресс-служба УАФ.

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В четверг, 30 мая, футболисты вылетят в Нюрнберг, где и начнется тренировочный сбор накануне Евро-2024.

Среди тех, кто уже отправился в Германию, 5 игроков Шахтера (Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Александр Зубков и Валерий Бондарь), 2 представителя Динамо (Владимир Бражко и Александр Тымчик), представители СК Днепр-1 (Александр Сваток) и Полесья (Богдан Михайличенко) и легионер Арсенала Александр Зинченко.

Напомним, сборная Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы 3 июня проведет товарищеский матч с Германией. 7 июня наша команда сыграет с Польшей, а 11-го – с Молдовой. 12 июня национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городка Висбаден. В группе Е команда Реброва сразится с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

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