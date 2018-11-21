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Коноплянка у складі нерезультативного тріо повинен врятувати Шальке, – Bild

17:05 180 Читать на русском
Коноплянка у складі нерезультативного тріо повинен врятувати Шальке, – Bild
Євген Коноплянка / S04

Євген Коноплянка має допомогти своїй команді вибратися з підвалу турнірної таблиці – "кнаппен" потрапили у складну кадрову ситуацію.

Після третини дистанції Шальке лише на одне очко випереджає зону вильоту Бундесліги. Команда Доменіко Тедеско демонструє невиразну гру в атаці, маючи найгіршу результативність в німецькому чемпіонаті – 8 голів.

Ситуація загострилась внаслідок травм. Три провідні гравці атаки мають проблеми зі здоров'ям. Брель Емболо (3 голи в сезоні) та Марк Ут (2 голи) вилетіли на тривалий час, а участь Гвідо Бургшталлєра (2 голи) в наступних матчах під питанням. Всі ці футболісти номінально є конкурентами Євгена Коноплянки, хоча Ута останнім часом тренерський штаб використовував глибше.

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У суботу, 24 листопада (19.30), в 12 турі Бундесліги в гості до Шальке приїжджає команда з другою найдірявішою обороною – Нюрнберг (24 пропущені м'ячі). Чудова можливість перервати гольовий дефіцит, однак хто це робитиме? Жоден із здорових форвардів ще не забивав у цьому сезоні.

Bild: Харіт, Коноплянка, Скрибскі. Нерезультативне тріо має врятувати Шальке

Доменіко Тедеско – майстер нестандартних ходів у критичних моментах, але цього разу він майже не має вибору в атаці. На думку популярного видання Bild, в наступній грі проти Нюрнберга місце Ута глибше займе Амін Харіт, а попереду мають вийти Євген Коноплянка та Стівен Скрибскі, який непогано проявив себе у товариському матчі з Зенітом під час міжнародної паузи.

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Видання вважає, що Коно просто повинні дати шанс зіграти за таких умов. Інакше він може форсувати свій відхід з Фельтінс-Арени.

"В українця попереду важливі тижні, протягом яких він має змогу по-новому зарекомендувати себе в Шальке. За збірну грає регулярно, а в складі "кнаппен" останнім часом переважно гріє лавку. Якщо нічого не зміниться, Коноплянка може попрощатися з клубом", – пишуть німецькі журналісти.

Нагадаємо, що Євген Коноплянка в цьому сезоні зіграв лише 5 матчів у Бундеслізі, але за авторитеними оцінками Kicker посідає перше місце серед польових гравців Шальке (3.38) – лише два воротарі мають кращий бал у кризовій команді після 11 турів.

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Теги
Українці за кордоном Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Німеччина Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско
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