Коноплянка потерял и получил шанс: партнеры хуже, а 2 конкурента тяжело травмировались – немецкие СМИ оценили украинца

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка мог все перевернуть в матче своего Шальке против Айнтрахта, однако не воспользовался шансом отвоевать место в стартовом составе. "Футбол 24" приводит строгие оценки немецкой прессы в адрес 29-летнего вингера, у которого, впрочем, может появиться больше времени на игру.

Коноплянка вышел на замену в последнем перед паузой на матчи сборных поединке Бундеслиги. После этого Шальке посыпался и разгромно уступил, хотя Евгений имел блестящий шанс стать спасителем при счете 0:2. Команда Тедеско потерпела первое фиаско после 4-матчевой беспроигрышной серии во всех матчах и одного поражения за 9 игр. Над зоной вылета после синхронных побед трио аутсайдеров уже только 1 балл преимущества, а с последним местом разница в 2.

У команды украинца худшая атака сезона – лишь 8 забитых мячей за 11 туров. За весь предыдущий сезон, а это втрое больше поединков, Шальке проиграл столько же (7), сколько в чемпионате Германии 2018/19. Хорошо хоть в Лиге чемпионов оторвались от единственного конкурента в борьбе за второе место на 4 пункта. Хотя в целом потраченные на летних новичков 54 млн евро не работают, и Гельзенкирхен планирует выходить на трансферный рынок зимой с серьезными намерениями.

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Как пишет Revier Sport, между высокоскоростными игроками самого принципиального соперника кобальтовых Боруссии Д и темпом трактора футболистов Шальке целые миры разницы. При том, что не так давно в Рурском дерби значительно круче выглядели гельзенкирхенцы. Камень в огород атакующих игроков, среди которых и Коноплянка. Когда шалькеры подошли к своим фанатам, те, кто обычно хлопали и подбадривали, сейчас зловеще молчали. Тедеско на правах действующего вице-чемпиона имеет в разы больший кредит доверия от руководства, но борьба за выживание для такого клуба это унизительно. Возможно, поэтому Сандро Шопф, в последнее время играющий по всей бровке Коноплянки, недовольно отвечал журналистам следующими словами: "Будет определенным преувеличением сказать, что мы боремся за то, чтобы не вылететь. Однако таблица не врет".

Смотрите видео, как Коноплянка упустил шанс забить гол Айнтрахту (с 1:33)

За матч против Айнтрахта Коно получил ужасные оценки от немецкой прессы. Так, Revier Sport поставил украинцу 4 с минусом: "Вышел вместо травмированного Ута, но не показывал никаких признаков жизни, пока не попал в перекладину". Того же Марко оценили в 3 (в Германии лучший балл – единица). Впрочем других игроков атаки также не пожалели. Бургшталлер и Калиджури досталось 4 с минусом, Эмболо левом крайку Шопфу – вообще по 5.

По версии статистических ресурсов Sofa Score и Whoscored, Коноплянка был даже хуже, чем партнеры, которые вышли на замену на меньшее игровое время. Ни одного острого паса и навеса, 80% точности передач и только 1 удар за 36 минут на поле. От авторитетного издания Kicker экс-днепрянин получил 4 балла. Хуже у Эмболо и Бургшталлера из игроков атаки, а также Сердара, Бенталеба и Стамбули (все по 4,5).

Ruhr Nachrichten пишет, что упущенный момент украинца был символом того, насколько велика разница на поле была между Шальке и клубом, который сенсационно ворвался в зону Лиги чемпионов, сдвинув Баварию. "У нас слишком мало игроков, которые действительно голодны до игры и готовы осуществить спринт на 20 метров. Не только нападающие. Нас мало в штрафной соперника, которому становится легче защищаться против такой команды", – австрийский форвард Бургшталлер довольно откровенно намекает на проблемы с амбициями и креативом у его партнеров.

Наставник гельзенкирхенцев похвалил свою команду за первый тайм и назвал никаким второй. Печально, ведь Коноплянка вышел после перерыва, только вынужденно заменив Марко Ута. Нападающий Шальке получил серьезную травму мышц бедра и, похоже, выбыл на несколько недель минимум. Поэтому, вероятно, шансов у Евгения на выход хотя бы в дуэте форвардов будет побольше. Или на месте другого универсального форварда Эмболо, который второй раз за период в клубе получил тяжелое повреждение. В понедельник, 12 ноября, стало известно, что швейцарец прибыл в ряды национальной сборной на костылях – подозревают перелом левой ноги.

Команде нужны были изменения и без травм. Способ организации игры из прошлого сезона уже не дает результата. Тедеско ждет очень напряженный зимний период, а за 6 недель до открытия трансферного окна нужно сделать все, чтобы не вернуться на дно таблицы – впереди тяжелые выезды в Аугсбург и Хоффенхайм и дерби с Боруссией Дортмунд.