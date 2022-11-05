"Ситуация в команде не сильно изменилась по сравнению с последним поединком с Заглембе. Впереди у нас два матча до завершения первой части сезона и они будут ключевыми. Мы хотим набрать в них максимальное количество очков.

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Битва с Ягеллонией будет нелегкой – соперники раздражены после поражения от Легии и будут настроены решительно.

Я доволен хорошей игрой Евгения Коноплянки, он сыграл на самом высоком уровне. Также команда сыграла очень хорошо в обороне, наша позиция в турнирной таблице немного улучшилась", – цитирует Зелински Dziennik Polski.

Напомним, после 15-ти туров Краковия в турнирной таблице Экстраклясы идет седьмой, имея в своем активе 22 очка. Коноплянка в текущем сезоне провел за "полосатых" 11 матчей, в которых забил 3 гола.

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