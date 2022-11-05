"Ситуація в команді не дуже змінилася порівняно з останнім поєдинком із Заглембе. Попереду у нас два матчі до завершення першої частини сезону і вони будуть ключовими. Ми хочемо набрати в них максимальну кількість очок.

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Битва з Ягеллонією буде нелегкою – суперники роздратовані після поразки від Легії і будуть налаштовані рішуче.

Я задоволений гарною грою Євгена Коноплянки, він зіграв на найвищому рівні. Також команда зіграла дуже добре в обороні, наша позиція в турнірній таблиці трохи покращилася", – цитує Зєлінскі Dziennik Polski.

Нагадаємо, після 15-ти турів Краковія у турнірній таблиці Екстракляси йде сьомою, маючи у своєму активі 22 очки. Коноплянка у поточному сезоні провів за "смугастих" 11 матчів, в яких забив 3 голи.

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