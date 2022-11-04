Тоттенхэм согласовал переход хавбека Аталанты Руслана Малиновского в зимнее трансферное окно, сообщает Il Giorno.

Малиновский интересует трио из АПЛ и участника Лиги чемпионов – шансы на трансфер растут

По информации источника, переход обойдется "шпорам" в 13 миллионов фунтов. Наставник лондонцев Антонио Конте хочет усилить состав перед второй частью сезона, ведь его команде придется играть и в АПЛ, и в Лиге чемпионов.

К слову, кроме Тоттенхэма, предметный интерес к украинцу проявляют Вест Хэм, Ноттингем Форест и Марсель.

Напомним, в текущем сезоне Малиновский провел за Аталанту 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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