Полузащитник СК Днепр-1 Александр Пихалёнок в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Пихаленок – без пяти минут игрок Шахтера, утверждает журналист Игорь Бурбас.

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Отмечается, что между сторонами уже достигнута принципиальная договоренность. Осталось согласовать некоторые финансовые нюансы, чтобы хавбек вернулся в родной клуб.

Напомним, что Пихалёнок является воспитанником Шахтера, успел поиграть за Мариуполь с 2018-го по 2019 годы. В июле 2021 года Александра приобрел СК Днепр-1 за 700 тысяч евро. За днепрян хавбек провел 102 матча, в которых отметился 20 голами и 31 ассистом. Пихалёнка неоднократно вызывали и в расположение национальной сборной – он успел сыграть в 8 матчах.

Интересно, что президент Полесья Геннадий Буткевич сегодня сообщил, что Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко, которые являются ведущими игроками СК Днепр-1, присоединятся к житомирскому клубу.

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