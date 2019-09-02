Коноплянка: Шахтер захотел меня больше, чем другие клубы

Новоиспеченный вингер Шахтера Евгений Коноплянка поделился эмоциями от перехода в лагерь действующего чемпиона Украины.

"Настроение радостное, но в то же время я устал, потому что спал всего лишь 3 часа. Хочется быстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой.

Коноплянка перешел в Шахтер

Следил ли за Шахтером? Лигу чемпионов на сто процентов не пропускал. Плюс дерби Шахтер – Динамо тоже всегда интересно наблюдать. Я знаю всех игроков – для меня здесь никаких сюрпризов.

Мог ли раньше перейти в Шахтер? Было дело. Скажу так: Шахтер захотел меня больше, чем другие клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба.

Похожи ли наши амбиции? Сто процентов. Но мы можем говорить много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по зубам. Нужно ставить цели.

Готов ли бороться за чемпионство? Об этом даже ничего говорить – задача номер один. Поэтому я здесь. Хочу ежегодно поднимать трофей чемпиона Украины", – цитирует Коноплянку официальный сайт Шахтера.

Напомним, 29-летний вингер перешел в Шахтер с Шальке, подписав контракт на 3 года.

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