Коноплянка: Шахтар захотів мене більше, ніж інші клуби

Новоспечений вінгер Шахтаря Євген Коноплянка поділився емоціями від переходу до табору чинного чемпіона України.

"Настрій радісний, але в той же час я втомлений, бо спав всього лише три години. Хочеться швидше набратися сил. Але дуже щасливий! Готовий добиватися успіхів з новою командою.

Коноплянка перейшов у Шахтар

Чи стежив за Шахтарем? Лігу чемпіонів на сто відсотків не пропускав. Плюс дербі Шахтар – Динамо теж завжди цікаво спостерігати. Я знаю всіх гравців – для мене тут ніяких сюрпризів.

Чи міг раніше перейти в Шахтар? Було діло. Скажу так: Шахтар захотів мене більше, ніж інші клуби. Мені приємно, і я відповідаю взаємністю. Щасливий бути в сім'ї цієї команди і клубу.

Чи схожі наші амбіції? Сто відсотків. Але ми можемо розмовляти багато, а залишилося це показувати на футбольному полі. Попереду дуже важливі матчі, Ліга чемпіонів, і вихід з групи нам по зубах. Потрібно ставити цілі.

Чи готовий боротися за чемпіонство? Про це навіть нічого говорити – завдання номер один. Тому я тут. Хочу щороку піднімати трофей чемпіона України", – цитує Коноплянку офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, 29-річний вінгер перейшов у Шахтар з Шальке, підписавши контракт на 3 роки.

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